Só em março, das 474 infrações contabilizadas, 393 foram para condutores que não fizeram o teste

publicado em 11/04/2022

Blitze já foram realizadas em várias cidades da região (Foto: Reprodução/Cidadaonet)

A retomada da Operação Direção Segura Integrada, a popular “blitz da Lei Seca” em cidades alternadas do interior do Estado levou o Detran (Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo) constatar aumento no registro de multas aplicadas pela recusa do teste do bafômetro.

Essas blitze já foram realizadas em várias cidades da região incluindo Fernandópolis em novembro, Votuporanga e Jales no último mês de março.

Em março, a quantidade de motoristas que se recusaram a soprar o equipamento foi 3% superior a registrada em fevereiro. Na ocasião, das 474 infrações contabilizadas, 393 foram para condutores que não fizeram o teste.

O valor da multa é de R$ 2.934,70 e os condutores responderão a processo de suspensão da carteira de habilitação. No caso de reincidência no período de 12 meses, a pena será aplicada em dobro, ou seja, R$ 5.869,40, além da cassação da CNH.

Além dos 278 condutores autuados por não realizarem o teste, outros 36 foram multados por dirigirem sob influência de álcool. Vale lembrar que tanto dirigir sob a influência de álcool quanto recusar-se a soprar o bafômetro são consideradas infrações gravíssimas, de acordo com os artigos 165 e 165-A do Código de Trânsito Brasileiro.

Além disso, outros 13 motoristas foram multados (3,9% do total das infrações) por embriaguez ao volante, pois apresentaram mais de 0,34% miligramas de álcool por litro de ar expelido. Eles responderão na Justiça por crime de trânsito. Se condenados, poderão cumprir de seis meses a três anos de prisão, conforme prevê a Lei Seca, também conhecida como “tolerância zero”.

No total, 5.493 testes foram aplicados em 20 municípios paulistas por meio das ações, que visam a prevenção e redução de acidentes e mortes no trânsito causados pelo consumo de álcool combinado com direção.

*Cidadaonet