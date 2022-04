Droga seria entregue em Araçatuba e estava em Jeep Compass

publicado em 12/04/2022

Policiais rodoviários de Araçatuba apreenderam, no domingo (10), 210 quilos de maconha na rodovia Marechal Rondon (SP-300) (Foto: Divulgação/Polícia Rodoviária)

Policiais rodoviários de Araçatuba apreenderam, no domingo (10), 210 quilos de maconha na rodovia Marechal Rondon (SP-300). A droga estava em um Jeep Compass, que foi roubado no Rio de Janeiro no final de 2021.De acordo com os policiais rodoviários, o motorista, um homem de 51 anos, foi parado em um acesso ao bairro Guanabara, em Araçatuba, por volta de 5h. Durante a abordagem, ele tentou fugir.Ao ser parado, o suspeito entregou a documentação, mas, ao perceber que o carro seria vistoriado, engatou marcha e tentou acelerar, porém um policial conseguiu entrar no carro e impedir a fuga.Após encontrar toda a droga, o motorista confessou que pegou o carro, já com a maconha, em Campo Grande (MS) e a entregaria em Araçatuba. Ao todo, 235 tijolos de maconha foram apreendidos. Ele disse, ainda, que receberia R$ 5 mil pelo transporte.Mesmo com a documentação em ordem, ao checar o número do chassi, a polícia descobriu que o Jeep havia sido roubado no fim de novembro do ano passado, no Rio de Janeiro. O motorista foi preso em flagrante e o carro e a droga apreendidos.*Com Informações do site