Rapaz se relacionou uma vez com a proprietária do imóvel e começou a persegui-la

publicado em 04/04/2022

O caso será investigado pela Polícia Civil como lesão corporal, ameaça, incêndio e violência doméstica (Foto: Divulgação)

Um homem ateou fogo no apartamento de uma mulher no bairro Jardim Marajó, no sábado (2), em São José do Rio Preto.De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito de cometer o crime se relacionou uma vez com a proprietária do imóvel e começou a persegui-la.As chamas atingiram o quarto e parte da sala do apartamento. O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagá-las.O homem suspeito de atear fogo no imóvel também furou os pneus do carro da mulher. Em seguida, tentou esfaquear o ex-marido da vítima. Ele foi contido por moradores, mas fugiu antes da chegada da polícia.O caso será investigado pela Polícia Civil como lesão corporal, ameaça, incêndio e violência doméstica.*Com informações do site