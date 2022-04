Os criminosos reviraram todo o pet shop e levaram o que acharam pela frente, que foram R$ 70 em moedas e também um tênis Nike

publicado em 19/04/2022

Um pet shop de Votuporanga foi invadido e revirado por criminosos na noite da segunda-feira (18); caso segue sendo investigado (Fotos: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Criminosos invadiram e reviraram todo um pet shop localizado no Centro de Votuporanga, na rua Goiás, na noite de anteontem. Apesar do susto e de toda a bagunça, os bandidos levaram R$ 70 em moedas e também um tênis da marca Nike, que estavam no local.

De acordo com o apurado pelo A Cidade, na noite de anteontem, os criminosos arrombaram a porta principal do estabelecimento e reviraram tudo o que puderam, até o alarme disparar. Após isso, os vizinhos ouviram os barulhos e ligaram para a proprietária do pet shop.

Ao ser informada do acontecido, de imediato avistou pela câmera, em um aplicativo de celular, a bagunça e viu também que os criminosos já tinham fugido do local. Após isso, a Polícia Militar de Votuporanga foi acionada e se dirigiu ao local para realizar a abertura do boletim de ocorrência.