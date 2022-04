Jovem contou que voltava do trabalho quando o animal saiu do mato e atravessou a pista

Após o acidente, o jovem contou para os seus familiares sobre o ocorrido; seu irmão foi até o local e encontrou a onça morta (Foto: Arquivo pessoal)

Um motociclista de 21 anos atropelou e matou uma onça em um acidente na vicinal Maurício Goulart, entre Mendonça e Adolfo, na região de Rio Preto.O entregador de pizzas Fernando de Abreu Neto, que é morador de Adolfo, contou que estava voltando do trabalho em Mendonça, quando, por volta das 22h30, se deparou com o animal na pista."A onça saiu de trás do mato e pulou na minha frente, eu bati nela com a moto, não desviei", relatou o rapaz, que, com o impacto, caiu no chão. Logo em seguida, ele relembra que já voltou para a motocicleta e seguiu rumo ao Pronto-Socorro."Mesmo com o pé inchado saí correndo com medo de ela avançar, não vi mais ela", relembrou Fernando, que passa pela vicinal diariamente e afirma já ter visto tamanduá e macaco, mas esta foi a primeira vez que viu uma onça.Após o acidente, ele disse que contou para seus familiares sobre o ocorrido, mas ninguém acreditou. "Aí meu irmão foi lá e encontrou a onça morta no local", disse.Com o impacto, o jovem afirma ter ficado com torção no tornozelo.*Com informações do jornal Diário da Região