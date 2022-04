Motorista e o passageiro do caminhão foram questionados sobre o motivo da viagem e disseram que estavam realizando mudança

Equipes do Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar de Rio Preto pesando droga em Mirassol (Foto: Reprodução/Baep de Rio Preto)

Dois homens foram presos após serem flagrados transportando mais de uma tonelada de maconha em um caminhão na rodovia Feliciano Salles Cunha (SP-310), em Mirassol, na madrugada de sábado (2).De acordo com a Polícia Militar, equipes do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) de São José do Rio Preto realizavam patrulhamento quando viram o veículo e decidiram abordá-lo.O motorista e o passageiro do caminhão foram questionados sobre o motivo da viagem e disseram que estavam realizando uma mudança.Porém, os policiais vistoriaram o veículo e encontraram 1,5 mil quilos de maconha, divididos em 45 caixas de papelão, no interior do baú do caminhão.Os dois homens foram encaminhados à delegacia e presos em flagrante por tráfico de drogas. O entorpecente foi apreendido para ser incinerado.*Com informações do site