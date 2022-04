Equipes descobriram durante uma abordagem de rotina que o indivíduo possuía um mandado de prisão em seu desfavor

publicado em 22/04/2022

Diante dos fatos, ele foi preso e levado à delegacia do município (Foto: Divulgação/Polícia Ambiental)

Um homem de 44 anos foi preso pela Polícia Ambiental, na quarta-feira (20) em Fernandópolis. Segundo a corporação, o suspeito era procurado pelos crimes de latrocínio e formação de quadrilha e foi localizado no bairro São Francisco.De acordo com a polícia, as equipes descobriram durante uma abordagem de rotina que o indivíduo possuía um mandado de prisão em seu desfavor. Diante dos fatos, ele foi preso e levado à delegacia do município, que fica a 116 km de Rio Preto.*Com informação do jornal Diário da Região