Discussão começou quando o suspeito tentou agredir a esposa e mãe do jovem

publicado em 06/04/2022

Um homem de 39 anos esfaqueou o filho após uma discussão familiar na manhã de domingo (3), em Talhado, distrito de São José do Rio Preto (Foto: Reprodução)

Um homem de 39 anos esfaqueou o filho após uma discussão familiar na manhã de domingo (3), em Talhado, distrito de São José do Rio Preto.Segundo o boletim de ocorrência, a briga começou quando o homem, ao voltar de um bar, começou a xingar e tentou agredir a esposa. Para proteger a mulher, o rapaz empurrou o suspeito e saiu da residência junto com a mãe.Pouco tempo depois, o pai também saiu do imóvel e chamou o filho. Ao se aproximar, o jovem acabou sendo esfaqueado no ombro esquerdo. Ele foi levado para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Jaguaré.O suspeito foi encontrado pela GCM (Guarda Civil Municipal) com a faca e as mão sujas de sangue. Ele foi preso em flagrante por violência doméstica e lesão corporal.*Com infomações do site