Acidente ocorreu por volta das 20h; a vítima chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos

publicado em 18/04/2022

corpo de Vinicius, que era empresário e proprietário de uma empresa de comunicação visual, foi encaminhado para o IML

Da redação

Um homem, de 32 anos, morreu na noite desta segunda-feira (18), por volta das 20h, após colidir com sua motocicleta contra uma árvore na avenida Francisco Ramalho de Mendonça ao lado da represa do Assary Clube de Campo. A vítima, identificada como Vinicius Regis Roncolato, chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu momentos depois ao ser levado para a Santa Casa de Votuporanga.

De acordo com informações apuradas pelo A Cidade, Vinicius seguia pela via quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, perdeu o controle de sua motocicleta, uma Honda/CB1000, e bateu contra uma árvore. Com o impacto ele sofreu diversos ferimentos pelo corpo e a motocicleta ficou completamente destruída.