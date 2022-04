O pedido está sendo analisado pela Vara da Infância e da Juventude

O homem, de 51 anos, está internado em estado grave no Hospital de Base de Rio Preto. (Foto: Reprodução)

O delegado Carlos Montelone pediu ao Ministério Público na quinta-feira (7) a internação dos três adolescentes suspeitos de espancar o pai de um aluno, na quarta-feira (6), em Jales. O homem, de 51 anos, está internado em estado grave no Hospital de Base de Rio Preto.Para Monteleone, a internação dos estudantes se justifica diante da violência demonstrada nos vídeos gravados por testemunhas durante as agressões ao pai do aluno. "Já fiz a recomendação de recolhimento dos jovens para o Ministério Público, mas a decisão vai caber à Vara da Infância e da Juventude", diz o delegado.Pai e filho chegaram a registrar um boletim de ocorrência de ameaça horas antes da agressão, mas não identificaram os autores, porque as ameaças vinham de perfis anônimos.Os vídeos citados pelo delegado foram compartilhados nas redes sociais e mostram que, na tarde de quarta-feira, várias pessoas estavam na frente de um bar quando o homem sai do veículo Ford Escort. Ele teria ido buscar o filho, que estaria sendo ameaçado pelos três adolescentes.O homem desce do carro com um pedaço de madeira na mão, mas um adolescente aparece e, enquanto discute com uma mulher, um jovem tira o objeto das mãos dele.Na sequência, um grupo de menores derruba e agride o homem com diversos socos e chutes. Em outro momento da confusão, dois adolescentes aparecem atacando a vítima com pauladas no rosto. O homem perde a consciência e desmaia. Mesmo assim, os agressores continuam batendo nas costas dele.Os menores chegaram a ser levados apreendidos para o plantão policial de Jales, mas tinham sido liberados.*Com infomações do jornal Diario da Região