Os sequestradores foram presos em flagrante pela Polícia Militar de Votuporanga, depois de fazerem refém um morador de Valentim Gentil

publicado em 25/04/2022

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu quatro criminosos que realizaram um sequestro e mantiveram um morador de Valentim Gentil em cárcere (Foto: Reprodução)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar de Votuporanga prendeu quatro criminosos responsáveis pelo sequestro de um morador em Valentim Gentil. Eles foram presos em flagrante durante patrulhamento pelo bairro Estação, na zona Sul do município, neste fim de semana.De acordo com a ocorrência, o chamado foi realizado por meio do 190, onde os policiais receberam informações de que os criminosos realizaram o sequestro e fugiram de Valentim Gentil sentido Votuporanga com um carro GM/Astra, de cor preta.Diante dessas informações é que os militares iniciaram o patrulhamento pela zona Sul, onde na avenida Onofre de Paula eles encontraram um para-choque de cor preta, com emplacamento caído nas proximidades da rua e por meio de pesquisa foi confirmado que se tratava de uma parte do carro usado no sequestro.Horas após o encontro desse para-choque, uma equipe recebeu novas informações, desta feita a família da vítima tinha conseguido com ela e informou que estava em uma favela em Votuporanga.Com isso, a polícia seguiu com patrulhamento pela avenida Conde Francisco Matarazzo, onde os policiais encontraram o carro sem o para-choque e com a placa traseira adulterada com fita isolante. Eles entraram na residência em que o carro estava estacionado e iniciaram uma varredura.O primeiro abordado na residência foi S.F.S., de 42 anos, em seguida outros três, L.S.S., de 25 anos, conhecido como “Tim”, G.S., de 33 anos, e E.A.M., de 32 anos, que foi o mandante, foram localizados tentando se esconder na sala da casa.Durante entrevista, eles confessaram a prática do sequestro e informaram que a vítima estava no interior da residência e em seguida liberada do cárcere.Com isso foi dado voz de prisão aos quatro, onde foram encaminhados à Central da Polícia Civil de Votuporanga, onde a autoridade de plantão ratificou a prisão e todos permaneceram a disposição da Justiça.