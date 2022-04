O caminhoneiro Emerson Arosti, o ‘120’, acabou soterrado pela carga tombada do próprio caminhão, após ser arremessado da cabine

publicado em 04/04/2022

O caminhoneiro Emerson Arosti teria tentado desviar de um animal na pista quando perdeu o controle do seu caminhão, que acabou tombando (Fotos: Reprodução/Região Noroeste)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brO caminhoneiro Emerson Tadeu Cavalari Arosti, morador de Fernandópolis, morreu no domingo (3), num acidente que aconteceu na rodovia BR 364, entre os municípios Alto Garça e Alto Araguaia, no Mato Grosso. De acordo com informações extraoficiais, ele teria tentado desviar de um animal, que estava na pista, quando perdeu o controle do seu caminhão, que acabou tombando.O caminhoneiro, que também era conhecido pelo apelido de "120", tinha 48 anos e teria sido soterrado pela carga de madeira que transportava após seu caminhão tombar. Ainda de acordo com as informações, Emerson foi parar debaixo da carga após ser arremessado da cabine do caminhão.O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para atender a ocorrência, mas, ao chegar no local, a equipe já encontrou o caminhoneiro sem vida. A Polícia Militar também foi acionada, para dar apoio até a chegada da Polícia Rodoviária Federal. Após a perícia no local, o corpo de Emerson Arosti foi liberado.