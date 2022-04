Crime, porém, foi frustrado por uma ação rápida da Polícia Militar, que prendeu todos os envolvidos

publicado em 16/04/2022

Criminosos em São Paulo e na Bahia deram suporte para a quadrilha em Cosmorama (Foto: A Cidade)

Os seis integrantes da quadrilha que assaltou a agência bancária do Bradesco de Cosmorama no último dia 14, e levaram cerca de R$ 90 mil em dinheiro foram presos após um cerco da Polícia Militar. Outras duas pessoas foram detidas em São Paulo e Cachoerinha (BA), suspeitas de dar apoio ao bando.

Para entrar na agência, os criminosos primeiro pegaram como refém a família do gerente, que foi forçado a facilitar a entrada do bando. Dentro da instituição financeira, eles renderam todos funcionários.

Depois de desarmar os vigias, os assaltantes recolheram todos os celulares para atrasar a comunicação da polícia sobre o assalto. Na sequência, pegaram o malote do banco com R$ 90 mil e fugiram em três carros, um Hyundai I30, um Volkswagen Fox e um GM Astra.

Após ser comunicada do assalto por funcionários do banco, que usaram celulares de comerciantes vizinhos, a PM mobilizou as equipes do 16º Batalhão de Fernandópolis e também do 9º Batalhão de Ações Especiais de Polícia Militar de Rio Preto (Baep).

Transportados em três veículos, os ladrões optaram por transitar em estradas rurais da região de Votuporanga para tentar escapar do cerco policial, mas acabaram detidos em Paulo de Faria.

O tenente Felipe Guimarães, do Baep de Rio Preto, afirma que a estratégia para pegar a quadrilha foi monitorar as possíveis rotas de fuga para São Paulo e na fronteira de Minas Gerais, porque havia suspeita de que eles fossem de fora da região.

O comboio dos três carros da quadrilha foi encontrado na rodovia Armando de Salles Oliveira, seguindo em direção a Paulo de Faria. Houve perseguição até o município, onde todos foram presos. Segundo o Baep, os criminosos não tentaram reagir quando perceberam que estavam cercados.

“Todos têm antecedentes criminais por assalto a banco. Pelo que levantamos, eles vieram da Grande São Paulo para realizar o roubo que tinha sido planejado”, diz o oficial.