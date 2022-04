Esse é o segundo acidente do tipo nas últimas semanas; Fernando Tassi colidiu com outra motocicleta e o segundo condutor não resistiu

publicado em 22/04/2022

Um acidente entre motocicletas resultou na morte de um morador de Tanabi e deixou o votuporanguense Fernando Tassi gravemente ferido (Foto: Reprodução)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm acidente que envolveu duas motocicletas deixou um morador de Tanabi morto e um votuporanguense gravemente ferido, na rodovia Euclides da Cunha, na quinta-feira (21) pela manhã, nas proximidades do Posto e Conveniência Flor de Lis, perímetro urbano do município vizinho.De acordo com o apurado pelo, ambas as vítimas seguiam pela rodovia no sentido interior-capital, com um grupo de motos, quando por motivos a serem esclarecidos as vítimas colidiram e caíram no acostamento da pista.O morador de uma propriedade rural, que fica entre Tanabi e Engenheiro Balduíno, Alex Sandro Ferreira da Silva, de 36 anos, conduzia uma Suzuki/Srad de cor azul e com o impacto entre as motocicletas ele morreu no local.Já o votuporanguense Fernando Tassi, que é membro do grupo Família Duas Rodas foi socorrido pela Unidade de Resgate, do Corpo de Bombeiros, e levado para a Santa Casa de Tanabi. Ele sofreu uma fratura exposta em uma das pernas, e por isso Tassi foi transferido para o Hospital de Base, de São José do Rio Preto.Este é o segundo caso de acidente com motocicletas, em menos de uma semana em Votuporanga e agora a elucidação dos fatos fica por conta da Polícia Civil de Tanabi.