O homem foi denunciado a Polícia Militar pela ex-esposa, na madrugada desta quarta-feira (16), após a filha contar o ocorrido

publicado em 16/03/2022

O homem de saidinha temporária abusou da própria filha pela segunda vez (Foto: Marcelo Casal Jr./Agência Brasil)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm preso que deixou a cadeia em “saidinha”, há menos de 72h, abusou sexualmente da própria filha, em Votuporanga. A. M. S., de 45 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar, após ser denunciado pela ex-esposa, na madrugada desta quarta-feira (16), após a filha relatar todo ocorrido na casa do pai.De acordo com a ocorrência, a mulher contou a polícia que o marido estava preso justamente por ter abusado das próprias filhas anteriormente. Ao receber o benefício da saída temporária, ele voltou para Votuporanga onde tem a sua casa e como é separado da mãe das adolescentes, ele teria levado as jovens para passar um tempo em sua casa e pernoitar.Foi nesse meio tempo, na casa do pai, que uma das jovens, de 12 anos, foi abusada enquanto dormia e ele ainda teria tentado estuprar a sua outra filha, que fugiu e foi até a casa da mãe, onde contou o que havia acontecido.A mãe pediu ajuda a polícia, as filhas confirmaram e contaram os fatos, e em ato seguido, os militares deram voz de prisão a A. M. S. Ele foi levado para a Central da Polícia Civil, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.