publicado em 28/03/2022

O principal suspeito do crime segue foragido e é procurado pela polícia de Rio Preto (Foto: G1)

Da redação

Uma mulher de 45 anos foi morta e a filha dela, de 12 anos, estuprada no sábado (26), no bairro Santo Antônio, em Rio Preto. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da mãe, que fugiu e, até o momento, segue foragido.

De acordo com a ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local já encontrou a mulher sem vida. Familiares da vítima contaram à polícia que ela havia passado a noite com o ex-companheiro e a filha dela disse que, após matar a mãe, o autor do crime ainda a estuprou. Em seguida, ele fugiu do local.

O corpo da mulher foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Rio Preto para apuração da causa da morte. Já a menina foi levada para um hospital para passar por exames e está recebendo acompanhamento psicológico.