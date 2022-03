A batida foi entre um carro e uma moto no cruzamento das ruas Tibagi e Pernambuco, bem em frente a padaria Ki-Pão

publicado em 25/03/2022

Câmeras de vigilância de um estabelecimento comercial na rua Pernambuco flagraram o acidente (Foto: Reprodução)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brAs câmeras de segurança de um estabelecimento comercial na rua Pernambuco flagraram um acidente no Centro de Votuporanga nesta sexta-feira (25). A batida foi entre um carro e uma moto no cruzamento das ruas Tibagi e Pernambuco, bem em frente a padaria Ki-Pão.O caso repercutiu durante o dia. A vítima, o conhecido comunicador Osmar Rocha, seguia pela rua Tibagi com a sua moto, quando o carro, um VW/Jetta, atravessou o "Pare" da rua Pernambuco, e em seguida, freou bem em meio ao cruzamento das ruas. Foi o momento em que Osmar tentou desviar do carro, mas acabou batendo no para-choque do veículo.O comunicador foi socorrido por uma unidade do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e não teve escoriação grave. “Foi só o susto e, graças a Deus, eu não machuquei. A moto quebrou bem e não sei se compensa arrumar. Se ela não tivesse parado no meio do cruzamento, eu teria passado numa boa, mas ela freou e eu ia bater no meio do carro dela. Eu iria 'estourar', mas tirei e bateu bem na quina do para-choque do carro”, relatou Osmar, em entrevista exclusiva aoFoi registrado um boletim de ocorrência pela Polícia Civil de Votuporanga e o caso deve ser investigado.