Outros dois pescadores estavam com o procurado usando redes e tarrafa; os três foram multados em R$ 6 mil

publicado em 04/02/2022

Os pescadores estavam com três redes – que, juntas, somavam 150 metros – e uma tarrafa, mas ainda não tinham capturado peixes quando ocorreu o flagrante (Foto: Divulgação/Polícia Ambiental)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Ambiental de Votuporanga prendeu, na quinta-feira (03), um pescador que já era procurado da Justiça. Os policiais flagraram ele e outros dois pescadores no rio São José dos Dourados, em Votuporanga, “passando redes e tarrafa”, conforme divulgado pela polícia.Os três foram multados em R$ 6 mil, já que a pesca no rio em questão está suspensa, por conta da piracema.Os policiais abordaram os homens durante fiscalização ambiental contra atividades predatórias. Os pescadores estavam com três redes – que, juntas, somavam 150 metros – e uma tarrafa, mas ainda não tinham capturado peixes.O homem que já era procurado da Justiça, o que foi revelado durante a pesquisa criminal feita pelos policiais, foi levado à Central de Flagrantes, onde continua preso. Já os outros, além de multados, tiveram seus materiais apreendidos.