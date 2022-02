A batida aconteceu na manhã deste sábado (5), na rodovia Euclides da Cunha

publicado em 05/02/2022

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm motorista morreu na manhã deste sábado (5) em um acidente entre dois caminhões em Votuporanga, na rodovia Euclides da Cunha. A vítima, identificada como R.A.D, de 37 anos, dirigia um caminhão da empresa Solução Transportes, da capital paulista, chegou a ficar presa nas ferragens e não resistiu.De acordo com o apurado pela reportagem no local, os caminhões seguiam na mesma direção, capital-interior, quando uma moto entrou pela via de acesso, aparentemente sem olhar, e um dos caminhões precisou desviar e bateu contra o outro veículo, que chegou a ficar no lado contrário da rodovia. Os fatos ainda serão esclarecidos.A vítima identificada, pelo, como R.A.D, de 37 anos, dirigia um caminhão da empresa Solução Transportes, da capital paulista. Ele foi retirado das ferragens, recebeu os primeiros atendimentos pela equipe do Corpo de Bombeiros, porém, não resistiu e morreu no local.Mais informações em instantes.**Com Franclin Duarte do local