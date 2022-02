Crime aconteceu na praça João Friozi, ao lado do Cemitério Municipal, na noite de terça-feira (08)

publicado em 09/02/2022

Luan Castrequini, de apenas 27 anos, levou um tiro no peito e não resistiu (Foto: Redes sociais)

Da redação



Um jovem foi assassinado durante um assalto na noite de terça-feira (8), em Votuporanga. Luan Castrequini, de apenas 27 anos, foi baleado no peito enquanto conversava com um amigo, por volta das 21h40, na praça João Friozi, ao lado do Cemitério Municipal.

De acordo com o registro policial, as vítimas estavam sentadas em um dos bancos da praça, quando o bandido estacionou uma motocicleta, foi até os rapazes e anunciou o assalto, com uma arma em punho. Assustados, os dois teriam se levantado e, neste momento, o criminoso atirou no peito de Luan, que já caiu sem vida.

Após efetuar o disparo, o assaltante fugiu sem levar nada. A Polícia Militar foi acionada e efetuou diversas diligências, mas o suspeito, até então não foi localizado. O caso será investigado agora pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga, que já apura outros três casos envolvendo disparos de arma de fogo neste início de ano na cidade.