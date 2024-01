Para auxiliá-los neste momento, o A Cidade buscou orientações junto ao Procon local, que deu dicas na hora de ir às compras

publicado em 25/01/2024

O coordenador do Procon de Votuporanga, Leandro Vinicius da Conceição, deu algumas dicas para as compras de materiais escolares (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duarte

Com a proximidade do início do ano letivo e retorno às aulas, pais e responsáveis de alunos matriculados nas escolas municipais, estaduais, particulares e federal de Votuporanga já iniciaram a corrida em busca dos materiais escolares de seus filhos. Para auxiliá-los neste momento, o A Cidade buscou orientações junto ao Procon local, que deu dicas na hora de ir às compras.

De acordo com o coordenador do Procon de Votuporanga, Leandro Vinicius da Conceição, a primeira e mais importante recomendação, é a pesquisa de preços em papelarias, lojas de departamento e até mesmo em sites de renome, já que o ordenamento jurídico não permite nenhum tipo de tabelamento de valores para produtos.

“Nesse sentido, visando sempre a economizar, no que tange a materiais escolares, o Procon orienta que seja realizada uma ampla pesquisa de preços por parte dos consumidores nas lojas físicas e virtuais disponíveis, como também que analise a possibilidade de reutilizar produtos de anos anteriores que puderem ser reaproveitados (ex.: canetinhas, lápis de cor, giz de cera etc.), além de evitar a aquisição de produtos que contenham personagens, logotipos e acessórios licenciados, eis que há a incidência de custos por direitos autorais nesses produtos”, orientou.

Leandro sugeriu ainda que os pais se reúnam para realizar a compra de maneira coletiva dos materiais escolares, pois alguns estabelecimentos oferecem bons descontos por aquisições em grande quantidade, e ainda, que no ato do pagamento dos produtos, em especial quando for em dinheiro ou por PIX, pode o consumidor verificar a possibilidade de lhe ser concedido mais algum desconto, já que o fornecedor não terá custos operacionais referente a cartão de crédito ou de débito.

“Devem os consumidores sempre verificar se há preço afixado nos produtos ou nas gôndolas, de fácil visualização, além de observar se lápis, canetas, massa de modelar, guache, giz de cera etc. possuem a certificação do INMETRO, pois isso garante a qualidade e segurança dos produtos que serão utilizados pelas crianças”, completou.