publicado em 23/01/2024

Programação do Play Votu é grande e diversificada (Foto: Divulgação Votu Play)

Os donos dos sucessos “Haja Colírio”, “Manda um oi”, “Duas três”, “Assunto delicado” e tantos outros hits, Guilherme e Benuto estão consolidados como a dupla sertaneja de maior ouvintes mensais no Spotify. Ao todo são mais de 14,7 milhões de ouvintes nos últimos 30 dias. Os sertanejos sobem ao palco da primeira edição do Play Votu Festival no domingo, dia 11 de fevereiro.

O Carnaval de Votuporanga começa já no sábado, dia 10, e segue até segunda-feira, dia 12. São duas opções de espaços para os foliões curtirem a festa: Pista Open Bar e Camarote Open Bar e Open Food. As outras atrações que compõem a grade de shows são: Lauana Prado, MC Pedrinho, A Zorra, Inimigos da HP, Babado Novo e Dubdogz. A cerveja oficial do Play Votu Festival é a Amstel. O refrigerante oficial é Cotuba.

O local da festa 100% Open Bar fica na Avenida José Marão Filho, próximo ao Lions Clube de Votuporanga. Um lugar amplo, com vista privilegiada e de fácil acesso, às margens da rodovia Euclides da Cunha. A área de cinco mil metros conta com capacidade para 10 mil foliões. A estrutura do Play Votu Festival já começou a ser montada e contará com megapalco, pista, camarote, Praça de Alimentação e muitas atrações aos foliões esperados dos quatro cantos do Brasil. Uma das novidades do Camarote será o Salão Express, com produtos exclusivos da linha Plakton Cosméticos.

“O Play Votu Festival quer resgatar a essência e a tradição do Carnaval de Votuporanga. Por isso, na nossa grade artística apostamos em diversos estilos musicais como axé, pagode, sertanejo, eletrônico e funk. Mais do que um Carnaval, queremos oferecer uma experiência completa ao nosso público”, disse Rodrigo Beleza, um dos organizadores do Play Votu Festival.

Passaporte e convites diários

Os tradicionais passaportes do Play Votu Festival, que dão direito aos três dias de festa, estão no 3º lote. Para a Pista Open Bar o valor é de R$ 460 e o Camarote Open Bar e Open Food custa R$ 800. No site playvotufestival.com.br, por meio da Guichê Web, é possível comprar os passaportes permanentes em 10x sem juros no cartão. Nos pontos de venda físicos, o folião também pode comprar o passaporte em 10x sem juros no cartão.

Recentemente, o Play Votu Festival iniciou a venda de convites diários. Diferente do passaporte permanente, que dá acesso às três noites do Carnaval de Votuporanga por um valor único, nesta modalidade diária o folião pode adquirir separadamente um ou mais dias da festa. Neste primeiro lote, o valor dos convites diários para a Pista Open Bar custa R$ 160 (feminino) e R$ 200 (masculino). Já para o Camarote Open Bar e Open Food, os convites diários custam R$ 280 (feminino) e R$ 300 (masculino).

Pontos de venda físicos

Em Votuporanga, os pontos de venda físicos do evento são: Loja Oficial do Play Votu Festival (Rua: Santa Catarina, nº 3497 – Centro), Eco Posto 27 (Rua: Pernambuco, nº 2.275 – Vila Muniz), Loja 775 (Rua: Pernambuco, nº 3.380 – Patrimônio Novo), Libanês Armazém e Frios (Avenida Vale do Sol, nº 5.090 – Vale do Sol), Santa Cecília Butiquim (Rua Ângelo Bimbato, nº 3.072 – Jardim Alvorada), Farma Mega (Proença Supermercados), Scapin Capas e Assessórios (Rua Amazonas, 3.261 – Centro), Brooklyn Store (Rua Itacolomi, 3.421 - Vila Marin), The B Burgers (Rua Pernambuco, nº 3.061 – Vila Marin) e Arnaldu´s Café Bar (Muffato).