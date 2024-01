A Prefeitura divulgou os nomes do Diário Oficial do Município e dos 66 participantes, 15 não passaram

publicado em 25/01/2024

O Curso Introdutório para Agentes de Combate a Endemias foi referente ao Concurso Público 2/2023

Daniel Marques

Saiu a lista dos aprovados e reprovados do Curso Introdutório de Agentes de Combate a Endemias de Votuporanga. A Prefeitura divulgou os nomes do Diário Oficial do Município e dos 66 participantes, 15 não passaram.

De acordo com o Poder Executivo, o resultado é preliminar, uma vez que os participantes podem entrar com recurso até hoje pelo e-mail recursosresultado@consulpam.com.br

O Curso Introdutório para Agentes de Combate a Endemias foi referente ao Concurso Público 2/2023. As aulas foram ministradas de 15 a 19 de janeiro, no Cinema Cultural (Parque da Cultura), na avenida Francisco Ramalho de Mendonça, 3.112, no Jardim Alvorada.

O Agente de Combate às Endemias (ACE) é o profissional que trabalha vinculado a uma equipe de vigilância em saúde, mas que deve atuar de forma conjunta com a equipe de saúde da família, sempre que possível.

As atividades do ACE, realizadas fora da unidade de saúde, incluem a visita domiciliar e a vistoria de depósitos, terrenos baldios e estabelecimentos comerciais para buscar focos endêmicos, inspeção, cuidados de caixas d’água, calhas e telhados, com o objetivo de prevenir e controlar doenças como dengue, malária, leishmaniose e doença de Chagas; controle de roedores e prevenção de acidentes por cobras, escorpiões e aranhas; ações de prevenção e controle da raiva, com a vacinação de cães e gatos.