publicado em 19/12/2023

O evento teve o objetivo de encerrar as comemorações dos 10 anos do HCM e de arrecadar fundos para a instituição (Foto: Divulgação)

A 2ª edição da Corrida e Caminhada da Família, realizada na manhã deste domingo, 17, pelo Hospital da Criança e Maternidade (HCM) reuniu 500 atletas na Praça José Gerosa, em Rio Preto, para percorrerem trajetos de 5km e 10km. O evento teve o objetivo de encerrar as comemorações dos 10 anos do HCM e de arrecadar fundos para a instituição.

Os 500 competidores se distribuíram entre os percursos de 5 km, 10 km e Kids (400 m). Atleta durante toda a vida e participante das duas edições da corrida, o diretor administrativo do HCM, Dr. Antônio Soares Souza, conta a emoção de participar de mais uma edição da prova.

“É um prazer enorme participar da corrida, uma comemoração à vida e à saúde através do esporte! É uma felicidade enorme ver tantas famílias, amigos, pacientes, mães e pais que vieram contribuir com o HCM. Agradeço a todos que estão aqui presentes e puderam nos ajudar nessa missão de renovação da saúde do hospital”, disse.

O atleta Gael Fernandes Cuenca, da equipe CH Runners, foi o vencedor da corrida de 5km na categoria masculino. Participante das duas edições da corrida em prol do HCM, terminou a prova em apenas 17 minutos e 55 segundos e contou a emoção de ser o primeiro a cruzar a linha de chegada.

“Depois de treinar o ano inteiro, consegui fechar o ano com chave de ouro com esse primeiro lugar. Estou muito feliz, agradeço toda a organização, o percurso foi top, sensacional. Só tenho a agradecer a Deus, ao meu professor Carlos Henrique e a minha esposa. Estamos juntos, Corrida da Família!”, celebrou.

Na categoria Kids, o atleta Aarão Fernandes, de quatro anos, foi o primeiro a passar pela linha de chegada na categoria dos quatro aos cinco anos. “É a primeira vez que ele participa de uma corrida. A tia dele costuma participar de corridas e nos incentivou a trazer ele hoje. Estamos muito felizes, achamos super legal o evento e na próxima edição vamos trazê-lo de novo”, diz a mãe do atleta mirim, Paula Fernandes.

Para a realização da corrida, o HCM contou com a parceria dos patrocinadores Bebidas Poty, Dr. Gustavo Marcatto, GPC Urbanismo, Mar&Rio Pescados, O Tubarão, Personalize Pharma, Russell Bedford (taking you futher), Rede Sol, Siamar, Únicos e World Games.

“Agradecemos nossos patrocinadores, que possibilitaram a realização da segunda edição da corrida em prol do HCM. Cada parceria estabelecida representa um elo valioso que fortalece a estrutura do Complexo Funfarme, permitindo que alcancemos patamares mais elevados no cuidado com a saúde”, diz Rafael Albiero, Gestor de Captação de Recursos da Alianças Estratégicas do Complexo Funfarme.