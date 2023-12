Os bolsistas selecionados irão prestar serviços em unidades da própria administração pública ou entidades municipais

publicado em 12/12/2023

Inscrições para o Votuporanga em Ação vão até 5 de janeiro de 2024, das 7h30 às 15h, na Secretaria de Direitos Humanos (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Marques

As inscrições para o programa “Votuporanga em Ação 1 e 2” começam na próxima sexta-feira e seguem até o início de janeiro. Os bolsistas selecionados irão prestar serviços em unidades da própria administração pública ou entidades municipais.

De acordo com o edital, a Secretaria de Direitos Humanos convoca os interessados em participarem do programa emergencial de auxílio-desemprego “Votuporanga em Ação” a se inscreverem na sede da pasta, na rua São Paulo, 3.741, no bairro Patrimônio Velho. As inscrições serão abertas na sexta-feira (15) e seguem até o dia 5 de janeiro. O horário é das 7h30 às 15h.

Para participar do “Votuporanga em Ação 1” é preciso ter de 21 a 70 anos de idade; estar em situação de desemprego, desde que não seja beneficiário de seguro-desemprego, exceto casos de contratação temporária; e residir no município nos últimos dois anos. Só é permitida apenas uma pessoa por núcleo familiar.

Os interessados devem apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, Carteira de trabalho com número do PIS, título eleitoral, comprovante de residência atualizado (conta de água, luz, telefone).

Com a proposta de ser o mais transparente possível na seleção dos bolsistas aptos a participarem do programa, o secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, explicou que a intenção é aprimorar e aperfeiçoar as rotinas, desde o processo seletivo até a inserção do candidato na execução de seus afazeres no local de prestação de serviço, conforme previsão legal.

"Nossa proposta é aumentar ainda mais a credibilidade do programa, que tem importância fundamental na reinserção de pessoas vulneráveis ao mercado de trabalho", destacou.

Emerson explicou que após as inscrições, as fichas serão analisadas exclusivamente pela assistente social, considerando o alto grau de vulnerabilidade social para compor a lista de espera que será devidamente publicada no Diário Oficial do Município, permanecendo no portal de Transparência para consulta de interessados. "Os critérios a serem analisados são os maiores encargos familiares; mulheres arrimo de família; maior tempo de desemprego e mais idade", disse.

Votuporanga em Ação 2

Já para o programa emergencial de auxílio-desemprego "Votuporanga em Ação 2", poderão se inscrever pessoas em alto grau de vulnerabilidade social como pessoas em situação de rua, egressos do sistema prisional, público LGBTQIA+, deficientes físicos, dependentes químicos, profissionais do sexo. Também devem estar em situação de desemprego, desde que não seja beneficiário de seguro-desemprego, exceto casos de contratação temporária; residir no município nos últimos dois anos, e apenas uma pessoa por núcleo familiar. Devem ser apresentados os seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho com número do PIS, título eleitoral e comprovante de residência atualizado.

Bolsa e capacitação