publicado em 15/12/2023

Bruno Luiz Santos Silva será ordenado diácono na noite de hoje (Foto: Divulgação)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Quem também será ordenado diácono hoje é o seminarista Bruno Luiz Santos Silva. A celebração será realizada às 19h30 na Sé Catedral Nossa Senhora Aparecida de Votuporanga e toda a comunidade está convidada a participar deste momento especial na vida destes seminaristas. O tema escolhido por Bruno e Ancelmo José Lio para esta ordenação é “Aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve” (Mt 20,26b).

Os futuros diáconos entraram para o seminário em 2016, tendo cursado o Seminário Propedêutico, Filosofia e Teologia ao longo destes últimos anos. O seminarista Bruno Luiz é oriundo da Paróquia São João Batista de Nhandeara.

“Roguemos a Deus pela vida e vocação destes futuros diáconos e que o Senhor da Messe continue os fortalecendo nesta caminhada rumo a ordenação sacerdotal que deverá ocorrer em 2024”, destacou dom Moacir Aparecido de Freitas, bispo da Sé Catedral Nossa Senhora Aparecida.