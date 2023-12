A cerimônia foi realizada na última terça-feira (dia 11), na Cidade Universitária

publicado em 19/12/2023

Estudante desenvolveu um cartaz sobre a paz, conforme o tema da edição 2023: "Ouse sonhar" (Foto: Unifev)

A aluna Isabela Vitor Matsumoto, do 7° Ano B do Colégio Unifev, foi homenageada pela conquista do primeiro lugar no concurso “Cartaz da Paz", do Lions Clube Internacional. A cerimônia foi realizada na última terça-feira (dia 11), na Cidade Universitária.

A celebração contou com a participação da diretora da escola, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes; da coordenadora do Ensino Fundamental Anos Finais, Profa. Esp. Maria da Cruz Martins Viola; da Profa. Dra. Janaina Andréa Cucato; da presidente do Lions Clube Brisas Suaves, Érica Mota, acompanhada de membros da organização.

Com o tema “Ouse sonhar”, Isabela aplicou suas habilidades artísticas em um cartaz. “Foi incrível participar do concurso. Eu realmente gosto muito de desenhar e poder ganhar algo que faça tanto sentido, relacionado com a paz, me deixa muito feliz”, explicou.

Para Adriana, fomentar esse tipo de atividade estimula as crianças e jovens a expressarem suas opiniões por meio da arte. "Dessa forma, promovemos a integração, o desenvolvimento crítico e intelectual e os dons artístico dos alunos. Esse é nosso papel, ser mediadores na produção do conhecimento, possibilitando experiências que transformarão a visão e realidade dos estudantes”, concluiu.

Concurso internacional do cartaz sobre a paz