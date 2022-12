A grande quantidade de droga foi aprendida na zona Norte da cidade, em uma mata entre os bairros Pró-Povo e Jabuticabeiras

publicado em 09/12/2022

Toda a droga foi encontrada enterrada em um tambor, a polícia ainda procura o dono do entorpecente (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A Polícia Civil de Votuporanga, por meio da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) apreendeu 21kg de maconha que estavam abandonados em uma mata ciliar, na zona Norte da cidade. A grande quantidade de drogas foi encontrada em uma área ambiental ali naquela região entre os bairros Pró-Povo e o Jabuticabeiras.

De acordo com a ocorrência, a polícia civil identificou durante as investigações que traficantes da região, que vendem droga por lá, se utilizam da mata para guardar drogas que comercializam. Com essas informações, os investigadores começaram a monitorar o local e foi possível constatar a quantidade de pessoas que entravam nessa mata, diariamente.

Na tarde de anteontem, porém, os policiais realizaram uma varredura pelo interior da mata e encontraram enterrados dentro de um tambor 30 tijolos prensados de maconha com peso aproximado de 21 kg.