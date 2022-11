Conheça a história emocionante de Marina, mãe de dois filhos portadores Atrofia Muscular Espinhal, um exemplo de superação

publicado em 17/11/2022

Marina Ambrósio é mãe de quatro filhos, dois deles portadores de uma doença rara, chamada Atrofia Muscular Espinhal (Foto: Arquivo pessoal)

Marina Ambrósio é de Ribeirão Preto, ela é mãe de quatro filhos, dois deles portadores de uma doença rara, chamada Atrofia Muscular Espinhal – AME. Acreditem, ela mudou a vida dela e a história de vida é inspiração para milhões de mulheres.

Marina contou ao jornal que chegou no ápice do desespero e já não aguentava mais pedir ajuda e doações na internet para manter os custos dentro de casa e resolveu se reinventar.

Foi necessário arrumar uma forma de conseguir ganhar dinheiro sem sair de casa, com duas crianças com AME e mais dois filhos, dedicação exclusiva. “Então, foi aí que iniciei no final do ano passado trabalhando com vendas online e consegui ter uma renda muito boa, que ajudou nossa família a se manter”, contou Marina.

Como Marina tem um grande público de mães que a acompanham, ela desenvolveu um método para passar seu conhecimento a todas as mães e mulheres que precisam trabalhar, mas por conta dos filhos não tem essa possibilidade.