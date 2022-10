Casagrande teve 47,18% dos votos e Mannato, 38,56%

Agência EstadoCom 96,05% das urnas apuradas no Espírito Santo, o atual governador e candidato à reeleição Renato Casagrande (PSB) vai disputar o segundo turno do pleito com Carlos Mannato (PL). Casagrande teve 47,18% dos votos e Mannato, 38,56%.O candidato Audifax Barcelos (Rede Sustentabilidade) teve 6,61% dos votos e ficou em terceiro lugar. Guerino Zanon (PSD) teve 6,59%; Aridelmo Teixeira (Novo), 0,77%; Vinicius Cassio (PSTU), 0,22% e Cláudio César (PRTB) teve 0,07%.