Presidente aumentou a sua votação no município e conquistou 68% do eleitorado, mas não foi o suficiente para superar o adversário

publicado em 30/10/2022

A preferência do eleitorado votuporanguense, porém, não foi o mesmo do restante do Brasil (Foto: Agência Estado)

Da redação

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a vencer as eleições em Votuporanga e com uma grande diferença em relação ao seu adversário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A preferência do eleitorado votuporanguense, porém, não foi o mesmo do restante do Brasil, que levou o petista para o seu terceiro mandato.

De acordo com os dados oficiais do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Bolsonaro conquistou 68,26% dos eleitores do município, contra 31,74% de Lula. Em números, isso significa que o primeiro teve 36.549 votos ante 17.012.

No primeiro turno o presidente teve 62% dos votos (32.545 sufrágios) e o ex-presidente havia conquistado 29% do eleitorado (15.164).