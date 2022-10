"Todo mundo sabe que é mentira, mas ele continua", disse Lula

publicado em 17/10/2022

Lula, porém, lamentou que as altercações entre ele e Bolsonaro não tenham focado mais a discussão sobre a economia (Foto: Reprodução)

Agência EstadoAo deixar o debate ocorrido na noite deste domingo, 16, o candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, avaliou que o enfrentamento foi positivo pela flexibilidade oferecida pela organização, mas lamentou a postura do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição e seu adversário. "O problema é que o Bolsonaro continua mentindo as mesmas coisas, é Venezuela, Nicarágua. Todo mundo sabe que é mentira, mas ele continua", declarou Lula na saída da TV Bandeirantes.O petista mostrou confiança de que ganhou votos no debate. "Estou convencido que vamos ganhar muitos votos, porque eu disse o que era preciso dizer para o povo. Faltou coisa para dizer, mas aquilo que era essencial, de falar em defesa do povo pobre.. Eu perguntei duas vezes sobre salário mínimo, ele não responde, perguntei sobre educação, não responde. Porque [Bolsonaro] não discute esse tema, ele vive de mentiras", acrescentou o candidato.Lula, porém, lamentou que as altercações entre ele e Bolsonaro não tenham focado mais a discussão sobre a economia do País. "Lamentavelmente não houve muita pergunta para debater economia, e mesmo no tempo livre não discutimos economia", disse a jornalistas.O petista também defendeu o modelo do debate, em que os dois candidatos puderam andar livremente. "Espero que todas as eleições tenha debate desse nível porque permite que as pessoas possam ter mais flexibilidade, tempo e oportunidade de falar com os eleitores", disse o ex-presidente.