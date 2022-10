Com 90.51% das urnas apuradas, Eduardo Riedel bateu o candidato do PRTB; pesquisas antes das eleições mostravam os candidatos em empate técnico

publicado em 30/10/2022

Eduardo Riedel (PSDB) está eleito como o novo governador do Mato Grosso do Sul. Com 88,82% das urnas apuradas, Riedel mostrou uma virada em relação ao resultado do primeiro turno, e não pode mais ser alcançado pelo Capitão Contar (PRTB) e venceu as eleições no segundo turno, com 56,38% dos votos, contra 43,62% do opositor.A disputa estava a acirrada no estado. No primeiro turno, Capitão Contar teve 26,71% dos votos totais, contra 25,16% de Eduardo Riedel.A pesquisa Serpes – Pesquisas de Opinião e Mercado, contratada pela TV Morena (filial da Globo no MS), de intenções de voto divulgada em 27 de outubro, mostrava um empate técnico entre os dois candidatos. Contar tinha 44,2% das intenções enquanto Rindel tinha 42%.A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) sob o número MS-01111/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo nº BR-07065/2022.Eduardo Riedel, tem 53 anos, é empresário e já foi presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae e diretor da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).Formado em biologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem pós graduação em Gestão Empresarial pela FGV e Gestão Estratégica pelo Instituto Francês INSEAD.Na política, trabalhou como secretário de governo na gestão de Reinaldo Azambuja, atual governador do estado, por dois mandatos. Também trabalhou como secretário de Infraestrutura.É filiado pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e foi eleito pela coligação coligação Trabalhando por um novo futuro (Federação PSDB- Cidadania/Republicanos/PP/PSB/PL/PDT).Para a eleição presidencial, Riedel declarou apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL), que concorre à reeleição.Como vice-governador, tem na chapa o deputado estadual José Carlos Barbosa — que usa nas urnas o nome Barbosinha — de 57 anos.*Com informações Correio Braziliense