Embalada por evento da ONU que propõe compartilhamento de ideias e soluções para desafios globais, instituição financeira cooperativa apresenta seis novos filmes

publicado em 16/09/2022

A Semana dos Objetivos Globais, realizada pela ONU entre os dias 16 e 25 de setembro, reforça a importância da atuação e conscientização das entidades (Foto: Divulgação)

A Semana dos Objetivos Globais (Global Goals Week), realizada pela ONU entre os dias 16 e 25 de setembro, reforça a importância da atuação e conscientização das entidades para ações que contribuem para um mundo melhor. Integrante do Pacto Global desde 2020, o Sicredi realiza inúmeras iniciativas conectadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e lança, durante essa semana de reflexão, a terceira temporada dos vídeos que integram o Projeto Sicredi & Smurfs: juntos pelo desenvolvimento sustentável.

Ao todo, serão disponibilizados seis novos filmes protagonizados pelos Smurfs e com exemplos de boas práticas desenvolvidas pelas cooperativas da primeira instituição financeira cooperativa do Brasil com atuação nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Os temas abordados nessa temporada são: Erradicação da Pobreza (ODS 1), Fome Zero e Agricultura Sustentável (ODS 2), Saúde e Bem-Estar (ODS 3), Indústria, Inovação e Infraestrutura (ODS 9), Redução das Desigualdades (ODS 10) e Parcerias e Meios de Implementação (ODS 17). Nessa nova fase, a campanha também contará com conteúdos exclusivos desenvolvidos em parceria com o professor e ativista da Agenda da ONU, Marcelo Langer.

Para a produção dos vídeos, a caravana Smurfs, como ficou conhecida a equipe de filmagem, passou por 54 cidades nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Ao todo, foram mais de 24 mil quilômetros rodados para captação de imagens e entrevistas sobre as iniciativas das cooperativas do Sicredi que estão contribuindo com os 17 ODS. Uma jornada que será Carbono Neutro com todo o impacto causado pelas emissões de gases do efeito estufa (GEE), gerados por essa produção, neutralizados por meio do plantio de árvores.

Com o projeto, fruto da parceria firmada com a empresa belga IMPS, detentora dos direitos dos Smurfs, por intermédio da agência brasileira Vertical Licensing, o Sicredi reforça, juntamente com as criaturinhas azuis embaixadoras da Agenda 2030 e dos ODS, a importância de pequenas ações de impacto positivo para formar uma sociedade mais justa e sustentável.

“As nossas cooperativas realizam uma série de ações sustentáveis capazes de gerar o bem-estar dos nossos associados e o desenvolvimento econômico e social das comunidades onde atuamos. Acreditamos que cada gesto conta, por isso o desenho dos Smurfs, criado pelo cartunista belga Peyo, se conecta tão bem com o nosso propósito de construir juntos uma sociedade mais próspera", afirma o presidente da Central Sicredi PR/SP/RJ, Manfred Dasenbrock.

As duas primeiras temporadas do projeto já alcançaram mais de cinco milhões de visualizações no YouTube, e no Facebook, mais de 110 mil acessos no site, além de mais de 164 mil page views. Os conteúdos especiais e vídeos de todas as temporadas estão disponíveis no site Sicredi & Smurfs (sicrediesmurfs.com.br) e nas redes sociais das 31 cooperativas de crédito do Sicredi que atuam nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Os conteúdos da terceira temporada do projeto também estão disponíveis no Tik Tik do Sicredi.

Premiação nacional de licenciamento

No início de setembro, o Projeto Sicredi & Smurfs: juntos pelo desenvolvimento sustentável conquistou o Prêmio Marcas e Personagens - Licensing CON, que reconhece os destaques do mercado brasileiro de licenciamento. A iniciativa foi a vencedora na Categoria Inovação: Ação Ambiental/Social. O superintendente de desenvolvimento da Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP, Diego Schanoski, representou a instituição financeira cooperativa durante a premiação e, juntamente com o CEO da Vertical Licensing, Alexandre Volpi, recebeu o troféu durante o evento em São Paulo (SP).

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 6 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.300 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando mais de 300 produtos e serviços financeiros.