Lago, que fica atrás do Assary, irá ganhar campo de futebol, quiosques, playgrounds, pista de caminhada e academia a céu aberto

publicado em 10/06/2022

O mais novo Centro de Lazer de Votuporanga, ao redor da represa da Avenida Paschoalino Pedrazzoli, já começa a ganhar forma (Foto: A Cidade)

Da redaçãoJá começa a tomar forma, ao redor da represa da Avenida Paschoalino Pedrazzoli (atrás do Assary Clube de Campo) a mais nova área de lazer de Votuporanga. A obra conta com um investimento de R$ 966 mil, oriundo de recursos do Governo do Estado, através do FID (Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos), conquistados com apoio do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Carlão Pignatari (PSDB).No local, de acordo com o projeto, serão construídos campo de futebol, quiosques, playgrounds, academia a céu aberto e serão instalados bancos, lixeiras, bebedouros, iluminação e rampas de acessibilidade. Diversas adequações e melhorias também serão realizadas no calçamento ao redor da represa dando origem a uma pista de caminhada.“Em breve já teremos um novo Centro de Lazer, com pista de caminhada e atividades que permitirão um lazer sustentável. Será um pequeno parque muito bonito que será servido para a população daquela região”, disse o prefeito Jorge Seba (PSDB) em entrevista à Cidade FM.Em pouco mais de um mês de trabalhos, a empresa contratada para obra já executou cerca de 11% do cronograma, a começar pela parte “dos fundos” da represa, nas proximidades com a rua José Abdo, esquina com a Florianópolis. A previsão é de que o Centro de Lazer seja entregue em até 18 meses.Além das obras na represa, como antecipado pelo, o setor de lazer de Votuporanga também deve ganhar mais investimentos no Parque da Cultura, com a instalação de uma tirolesa e pedalinhos.