Uma paciente se revoltou por esperar cerca de uma hora e meia para ser atendida e danificou os computadores do local

publicado em 07/06/2022

Uma paciente se revoltou com o tempo de espera para ser atendida no Mini Hospital do Pozzobon e saiu quebrando tudo (Foto: Arquivo pessoal)

Da redação

Uma confusão na tarde de segunda-feira (6), no Mini Hospital do Pozzobon, também foi parar na Câmara Municipal de Votuporanga. Uma paciente se revoltou com o tempo de espera na unidade de saúde e danificou computadores e telefones do local, o que gerou reações na Casa de Leis.

De acordo com os vereadores, a paciente estava com fortes dores e teria discutido com os atendentes do Mini Hospital. Em meio à confusão ela derrubou tudo que estava no balcão de atendimento.

A polícia foi acionada e registrou um boletim de ocorrência. De acordo com o vereador Daniel David (MDB), que é líder de governo, a paciente em questão teria passado pela triagem e sido classificada com o grau “verde”, que indica pouco risco.

“Ela deu entrada no Mini Hospital as 14h, às 14h34 ela foi triada com a classificação verde e às 16h houve o episódio com toda essa agressividade. Ou seja, após o atendimento ela teve uma hora e 26 minutos de espera até a confusão e na classificação verde a espera é de até quatro horas, pois entende-se que não há um risco para aquele paciente”, disse o vereador.