Cálculo é do professor Rodney Luzio, do Curso Anglo; cada concurso irá distribuir mínimo de R$ 10 milhões

publicado em 23/05/2022

Nova loteria é quase cinco vezes mais difícil de vencer do que a Mega Sena(Foto: Agência Brasil)

A +Milionária, nova loteria da Caixa Econômica Federal (CEF), é quase cinco vezes mais difícil de vencer do que a Mega Sena. Enquanto a probabilidade de cravar o jogo correto na loteria mais famosa do Brasil é de 1 chance em 50 milhões, a perspectiva de sair vencedor da +Milionária é de 1 em 238 milhões. O cálculo é do professor Rodney Luzio, do Curso Anglo.

Em cada aposta, o candidato ao prêmio deve escolher números em dois campos da cartela:

1 - Indique pelo menos seis números na matriz 1, que tem opções de 1 a 50.

2 - Escolha pelo menos dois trevos entre os seis disponíveis no campo inferior.

Para apostas múltiplas, poderá escolher de 6 a 12 números entre os 50, e de 2 a 6 entre os 6 trevos.

"Como o apostador deve preencher dois jogos, o número de chances é menor. Há mais combinações possíveis", explica Luzio.

Passo a passo para jogar

O primeiro concurso será sorteado em 28 de maio, com premiação mínima de R$ 10 milhões.