Agressor já tinha sido preso por homicídio e deixou a prisão havia pouco mais de um ano

publicado em 11/04/2022

Após sair, segundo o documento policial, o homem teria ficado mais agressivo e feito a ameaça de morte( Foto: Polícia Militar/Divulgação)

Duas crianças, sendo uma menina de 11 anos e um garoto de 12, foram até a base da Polícia Militar em Birigui para pedir ajuda na noite de sábado (9) após virem a mãe sendo ameaçada de morte pelo pai, que utilizava uma faca.Elas chegaram à base da PM, que fica a cerca de mil metros da residência, assustadas, descalças e chorando muito.De acordo com a corporação, as crianças explicaram que o pai estava ameaçando matar a mãe com golpes de faca. Em seguida, uma equipe da polícia foi até a residência, no bairro Toselar.No local, os policiais encontraram o homem sob efeito de droga e álcool. Ele tinha manchas de sangue pelo corpo.A mulher estava em um quarto quando a polícia chegou. Perto dela foram encontradas algumas facas utilizadas pelo homem para fazer a ameaça. Na casa ainda estavam uma criança de sete anos e um adolescente de 13. Ambos choravam e estavam assustados.Uma equipe da PM tinha ido até á residência pouco tempo antes, pois o casal discutia muito. Após sair, segundo o documento policial, o homem teria ficado mais agressivo e feito a ameaça de morte. Foi neste momento que as duas crianças fugiram e pediram socorro para a Polícia Militar.O agressor foi contido e levado até o Plantão Policial da cidade, onde ficou detido à disposição da Justiça. Ele já tinha passagem na polícia pelo crime de homicídio e tinha deixado a prisão havia um ano e três meses. Segundo a mulher, desde que deixou a prisão, eles discutiram muito.A mãe já tinha ensinado para os filhos onde ficava a base da PM para que, se um dia precisassem de socorro, eles fossem até lá.*Com informações do site