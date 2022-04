A jovem Laiane Oliveira, de 29 anos, ficou dias hospitalizada na Santa Casa de Fernandópolis, mas não resistiu aos ferimentos

publicado em 18/04/2022

A jovem Laiane Oliveira, de 29 anos, moradora de Ouroeste morreu após ser socorrida em estado grave de um acidente de trânsito na rodovia Percy Waldir Semeghini entre os municípios de Ouroeste e Guarani d'Oeste.No dia do acidente, a jovem sofreu duas paradas cardiorrespiratórias, foi reanimada, socorrida e levada para a Santa Casa de Fernandópolis com ferimentos graves, onde não resistiu e faleceu. A morte foi confirmada pelos familiares, por meio das redes sociais, na tarde de domingo (17).Laiane sofreu traumatismo craniano, fratura nos dois braços e fratura exposta no fêmur, fratura na clavícula e em vários ossos da face. Ela estava em um veículo que colidiu de frente contra um caminhão baú, juntamente com um rapaz de 24 anos, o Vinicius Virginio. Os dois ficaram presos nas ferragens e tiveram que ser retirados com ajuda do Corpo de Bombeiros.Nas redes sociais amigos e familiares lamentaram a morte da jovem e prestaram homenagens.