Prazo para o envio do IR vai até o dia 29 de abril; atendimento é realizado por alunos e professores dos cursos de Ciências Contábeis e Administração

publicado em 14/03/2022

O atendimento é realizado por alunos e professores dos cursos de Ciências Contábeis e Administração que fazem desde a verificação da documentação até o preenchimento e envio da declaração para a Receita Federal (Foto: Unifev)

O Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil (NAF) da UNIFEV está oferecendo o serviço gratuito para contribuintes que precisam de ajuda para fazer a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2022. O atendimento é realizado por alunos e professores dos cursos de Ciências Contábeis e Administração que fazem desde a verificação da documentação até o preenchimento e envio da declaração para a Receita Federal.

O prazo para entregar o IR começou na última segunda-feira (dia 07) e segue até o dia 29 de abril. A Receita espera receber 34,1 milhões de declarações até o fim do prazo. Serão obrigados a declarar o Imposto todos os brasileiros com rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no último ano.

A coordenadora do curso de Ciências Contábeis da UNIFEV, Profa. Ma. Lilian Beraldo Sanches Rodrigues, explica que essa ação é uma forma de que alunos aprendam na prática o que é ensinado na sala de aula. “Os estudantes conseguem vivenciar o dia-a-dia da profissão, lidando diretamente com a comunidade”, afirmou.

Entre os gastos que o contribuinte pode deduzir do IR, é possível citar, por exemplo: despesas médicas (sem limites); filhos ou pais (dependentes, no valor máximo de R$ 2.275,08 por dependente, em 2021); educação (escola e faculdade, no valor máximo de R$ 3.561,50 por dependente, em 2021); contribuição à Previdência Social (sem limites); contribuição à Previdência Privada (apenas no plano PGBL e que corresponda até 12% da renda tributável).

As novidades para este ano são a possibilidade de pagar o imposto e receber a restituição via Pix e a ampliação da funcionalidade da declaração pré-preenchida, liberada em todas as plataformas disponíveis para o preenchimento da declaração e não só pelo portal e-Cac, como era até o ano passado.

O prazo para acertar as contas com leão também ficou mais curto - menos de dois meses. Em 2021 e em 2020, o prazo para declarar foi estendido por conta da pandemia do novo coronavírus. Quem não fizer a declaração dentro do prazo pode receber multa mínima de R$ 165,74, variando de 1% a 20% do imposto devido por cada mês de atraso.

NAF

O Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil (NAF) da UNIFEV é uma parceria entre o curso de Ciências Contábeis, a Receita Federal do Brasil e a delegacia da Receita Federal de São José do Rio Preto.

Por meio do NAF, os alunos têm a oportunidade de vivenciar a prática profissional e receber orientações do órgão acerca das obrigações tributárias. Além disso, o espaço presta atendimentos contábeis e fiscais gratuitos às pessoas de baixa renda e à comunidade em geral.

Para consultar a documentação necessária, basta entrar em contato com o NAF pelo telefone (17) 3405-9999 – ramal 627.



Serviço

Declaração do Imposto de Renda 2022

Local: NAF – Cidade Universitária

Data: Segunda, das 15h às 17h; Terça, das 17h às 19h