Resultados positivos da cooperativa foram apresentados na reunião aos associados da região noroeste paulista, que também votaram e avaliaram ações previstas para 2022

publicado em 09/03/2022

Na última terça-feira (08), a cooperativa Sicredi Planalto das Águas PR SP realizou a primeira assembleia para apresentação dos resultados obtidos ao longo de 2021 assim como prestação de contas e discussão sobre o planejamento de ações e projetos previstos para este ano. A reunião aconteceu em formato digital, por meio de plataforma própria, desenvolvida especialmente para garantir a participação e deliberação dos Associados, proporcionando maior transparência, que é um dos princípios do cooperativismo.

O evento contou com a participação de 450 associados da região noroeste paulista, de um total de mais de 5.000, das 5 agências: Fernandópolis, Jales, Santa Fé do Sul, Votuporanga e Mira Estrela. As assembleias promovidas pelas cooperativas que integram o Sicredi permitem que os associados se envolvam no cotidiano de sua cooperativa de crédito, possibilitando a votação e decisão quanto aos rumos do negócio.

Durante a reunião, a Sicredi Planalto das Águas PR/SP divulgou os resultados financeiros e o valor da distribuição, pois, no Cooperativismo de Crédito, a participação no resultado é proporcional a utilização das soluções financeiras pelos associados.

Segundo Fabio Peterlini, presidente da Cooperativa, “2021 foi um ano atípico, que permitiu nosso desenvolvimento pessoal e coletivo, sempre com o objetivo de entender para atender as necessidades dos associados, mostrando que somos a melhor alternativa para a sua vida financeira e ainda contribuímos para uma sociedade mais próspera”.

Para o diretor executivo, Valmir Dzivielevski: “Os indicadores de desempenho se mantiveram em crescimento em 2021. Aumentamos a carteira de crédito em 67% comparado com o resultado de 2020, além de incremento de 15% na base de associados e um avanço no quadro de colaboradores, que passou de 196 no final de 2020 para 238 profissionais em 2021”.