Três moradores da Rua Sebastião de Lima Braga receberam uma televisão e dois celulares, por meio da campanha da Santa Casa, Saev Ambiental e TV Unifev

publicado em 11/03/2022

A iniciativa sorteia um eletrodoméstico entre os participantes por mês (Foto: Santa Casa Votuporanga)

Salvar vidas e ainda concorrer a uma televisão todos os meses. Com esse intuito, os moradores de Votuporanga participam da campanha “Saúde que dá Prêmios”, promovida pela Santa Casa em parceria com a Saev Ambiental e TV Unifev.A iniciativa sorteia um eletrodoméstico entre os participantes por mês. Seus vizinhos – que também colaboram com o Hospital – recebem um aparelho celular cada. É uma corrente do bem que não para de crescer, beneficiando milhares de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).O endereço sorteado, referente ao mês de janeiro, é a Rua Sebastião de Lima Braga, localizada na Zona Norte da cidade. Damião de Sousa Guerra foi contemplado com a TV. Sua esposa Cláudia contou que ajuda a Instituição há cinco anos. “Estamos salvando várias vidas”, afirmou.Maria Aparecida Ribeiro da Silva ganhou um celular. “Participo da campanha desde novembro do ano passado, pensando em colaborar com os pacientes. Eu só tenho a agradecer pelo prêmio”, disse.Edgard Andreata também recebeu um aparelho de telefonia móvel. “Eu aderi a ação há 12 anos. É um gesto louvável, minha mãe sempre foi solidária. E, quando a gente pode, deve ajudar o próximo”, falou.O provedor da Santa Casa, Dr. Roberto Biazi, falou da importância da campanha. “É uma das principais fontes de arrecadação de recursos para nossa Instituição. Mais de 70% de nossos atendimentos é para pacientes de Votuporanga e a ação tem como foco a solidariedade de nossa população. É uma verba que garante qualidade e humanização da nossa assistência, uma maneira dos moradores investirem em serviços que beneficiarão muitas vezes sua família, amigos e conhecidos. Agradecemos a todos que participam e pedimos para quem puder, que salvem vidas”, finalizou.

Para participar e concorrer aos prêmios sorteados todos os meses, basta ligar no telefone (17) 3405-9133, ramais 2327/2328, falar o endereço da residência e indicar o valor que desejar. O ganhador principal recebe uma televisão e os vizinhos da direita e esquerda, que contribuem, são contemplados com celulares. Mais informações no setor de Captação de Recursos, pelo telefone (17) 3405-9139.