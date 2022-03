Foram sorteadas as seguintes dezenas: 16, 17, 18, 28, 35, 47; prêmio acumulado para o próximo concurso está estimado em R$ 107 milhões

publicado em 07/03/2022

As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.460 da Mega-Sena, realizado na noite de sábado (05), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.As dezenas sorteadas foram as seguintes: 16, 17, 18, 28, 35, 47.A quina teve 155 apostas vencedoras e cada uma levará 44.541,73.A quadra registrou 11.542 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 854,51.A estimativa de prêmio do próximo sorteio, na quarta-feira (09), é de R$ 107 milhões.As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.*Com informações da Agência Brasil