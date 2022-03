Instituição promoveu workshop, capacitando os colaboradores sobre os conceitos-chaves

publicado em 08/03/2022

O objetivo foi conscientizar os profissionais acerca da proteção e da privacidade dos dados, além de ser uma etapa extremamente importante na busca pela conformidade à Lei (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

A Santa Casa de Votuporanga deu mais um passo quanto à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). A Instituição promoveu um workshop sobre o tema nesta segunda-feira (7), voltado para os colaboradores.

O objetivo foi conscientizar os profissionais acerca da proteção e da privacidade dos dados, além de ser uma etapa extremamente importante na busca pela conformidade à Lei. Participaram da ação as equipes que, de alguma forma, realizam a coleta, processamento, armazenamento, compartilhamento ou qualquer outro tipo de operação com informações pessoais.

O gerente de Tecnologia da Informação e o encarregado de dados da Santa Casa, Daniel Martinez, destacou a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no Complexo. “Diversos processos já foram otimizados para a mitigação dos riscos de vazamento. Etapas como, nomeação do DPO, melhorias nos sites e aplicações web, criação do comitê de privacidade, confecção das políticas de privacidade e segurança da informação estão concluídas”, contou.

Os próximos passos da Instituição envolvem mapear todos os riscos de vazamento de dados e realizar investimentos necessários para aprimorar a segurança da informação. “A preocupação com a proteção e a privacidade dos dados deve ser constante, portanto, é um processo de melhoria continua”, complementou.

Daniel explicou a importância da LGPD para a área da saúde. “Com a legislação, todos os processos que utilizam dados pessoais são analisados e reestruturados, com foco em segurança e privacidade. Os usuários saberão exatamente a finalidade daquela determinada informação, como ela será armazenada e por qual período será retida e com quem será compartilhada. Assim, os serviços ganham mais transparência”, frisou.

Benefícios

Para ele, a lei proporciona processos mais transparentes e seguros. “ Quando a empresa se preocupa com a segurança das informações, os riscos envolvidos são reduzidos drasticamente, contribuindo na qualidade dos atendimentos prestados”, ressaltou.

Para mais informações sobre como a Santa Casa trata os seus dados, basta acessar o site do Hospital. Há um canal específico com informações detalhada, além de um portal exclusivo para que o titular de dados exerça os seus direitos previstos na Lei.