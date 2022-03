A Comunidade Assistencial Irmãos de Emaús é parceira da Santa Casa de Votuporanga há dois anos

publicado em 17/03/2022

A união teve início na pandemia do Coronavírus, com a doação frequente de verduras para o Hospital (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

O dia a dia de uma instituição é desafiador, mas pode ser melhor quando é compartilhado. Se tiver generosidade, solidariedade então... O resultado é uma assistência humanizada e de qualidade.

A Comunidade Assistencial Irmãos de Emaús é parceira da Santa Casa de Votuporanga há dois anos. A união teve início na pandemia do Coronavírus, com a doação frequente de verduras para o Hospital, referência para 53 cidades da região Noroeste paulista. “Toda vez que nossa produção excede, entramos em contato com as entidades. Desde 2020, priorizamos a Santa Casa devido ao tratamento de COVID-19”, contou a coordenadora da Comunidade, Helena Eico Nosse de Souza.

Em média, são 50 maços de verduras como alface, cebolinha e agrião entregues para o Serviço de Nutrição e Dietética da Santa Casa, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes.



Nesta semana, foram destinadas seis caixas de alface e duas de cebolinhas. Helena destacou a importância de colaborar com a Instituição. “É a referência de saúde para Votuporanga e região, sendo o único Hospital que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade. Ao avaliar as doações que podemos fazer, entendemos que a Santa Casa assiste o maior número de pessoas necessitadas”, disse.