publicado em 14/03/2022

Bom salário e estabilidade. Essas são as principais vantagens buscadas por quem almeja uma carreira no setor público. E o caminho para isso passa pela aprovação em um concurso. Sempre muito concorridos, os certames exigem preparação e muito foco de quem pretende conquistar uma das mais de 100 vagas abertas na região de Rio Preto.

Para os concurseiros de plantão, agora é o momento de colocar todos os conhecimentos em dia. Isso porque o Estado de São Paulo está com concursos públicos abertos para duas importantes instituições: a Polícia Civil e a Assembleia Legislativa (Alesp), que juntas somam mais de 3 mil oportunidades para diferentes graus de escolaridade, com salários que chegam a R$ 10.382,48.

As vagas para essas duas instituições estão espalhadas pelo Estado de SP, sendo que as da Alesp são apenas para a capital. Mas a região de Rio Preto também está bem servida de vagas em concursos públicos. São 103 oportunidades em certames como o da própria Polícia Civil, além da Unesp e da Câmara de Olímpia, para diferentes graus de escolaridade, do ensino médio ao doutorado.

Para o coordenador pedagógico Daniel Lustosa, da Alfacon, é importante focar em matérias de Língua Portuguesa e Informática, que representam uma boa parcela das questões de concursos. No caso da Polícia Civil, por exemplo, essas duas disciplinas respondem por mais da metade da prova.

Ele também orienta que os concurseiros montem um cronograma de estudos, separados pelas áreas de conhecimento, levando em consideração a proporção de temas que serão cobrados na prova. "Se a pessoa trabalha, pense em uma rotina entre duas a três horas de estudo por dia", conclui.

Diante dessas oportunidades, os candidatos devem decidir quais vão priorizar para focar os estudos de acordo com o cargo e a banca. “Só quem estiver realmente preparado poderá ser aprovado em todas elas, dentro de uma carreira, se as provas acontecem em dias distintos”, avalia Rodrigo Calado, vice-presidente do Gran Cursos Online.



Concursos com vagas na região de Rio Preto

Polícia Civil SP - Investigador

Salário: R$ 3.931,18

Total de vagas: 900

Vagas na região de Rio Preto: 28

Inscrições: de 3/3/2022 a 1/4/2022

Escolaridade: superior completo

Taxa de inscrição: R$ 105,50

Site: www.vunesp.com.br/PCSP2002

Polícia Civil SP - Escrivão

Salário: R$ 3.931,18

Total de vagas: 1.600

Vagas na região de Rio Preto: 57

Inscrições: de 3/3/2022 a 1/4/2022

Escolaridade: superior completo

Taxa de inscrição: R$ 105,50

Site: www.vunesp.com.br/PCSP2003

Polícia Civil SP - Médico legista

Salário: R$ 8.699,94

Total de vagas: 189

Vagas na região de Rio Preto: 2

Inscrições: 21/3/2022 a 28/4/2022

Escolaridade: superior completo em Medicina

Taxa de inscrição: R$ 105,50

Site: www.vunesp.com.br/PCSP2004



Câmara de Olímpia - Diversos cargos

Salário: de R$ 1.971,69 a R$ 3.542,63

Total de vagas: 9

Inscrições: 4/3/2022 a 4/4/2022

Escolaridade: fundamental, médio e superior

Taxa de inscrição: de R$ 44,50 a R$ 82,20

Site: www.vunesp.com.br/COLI2101

Ibilce/Unesp Rio Preto - Assistente de Suporte Acadêmico II

Salário: R$ 3.503,39

Total de vagas: 2

Inscrições: 21/2/2022 a 22/3/2022

Escolaridade: médio completo

Taxa de inscrição: R$ 61,00

Site: www.vunesp.com.br/IBLC2201

Ibilce/Unesp Rio Preto - Professor assistente

Salário: R$ 11.069,17

Total de vagas: 5

Inscrições: 24/2/2022 a 31/3/2022

Escolaridade: doutorado

Áreas: Engenharia de Alimentos, Ciência de Alimentos, Biofísica Molecular, Físico-Química e Zoologia

Taxa de inscrição: R$ 118,00

Site: inscricoes.unesp.br



Outros concursos com inscrições abertas

Conselho Regional de Medicina Veterinária - Diversos cargos

Salário: de R$ 2.191,21 a R$ 9.341,97

Vagas efetivas: 15 (São Paulo, Botucatu, Campinas e Presidente Prudente)

Cadastro reserva na região de Rio Preto: 40

Inscrições: 11/1/2022 a 23/3/2022

Escolaridade: médio, técnico e superior

Taxa de inscrição: de R$ 50 a R$ 60

Site: www.quadrix.org.br/todos-os-concursos/inscricoes-abertas/crmvsp_2021.aspx

Assembleia Legislativa de São Paulo - Diversos Cargos

Salário: de R$ 5.370,01 a R$ 9.260,84

Total de vagas: 118

Inscrições: 3/3/2022 a 24/3/2022

Escolaridade: médio e superior

Taxa de inscrição: de R$ 62,40 a R$ 79,80

Site: www.vunesp.com.br/ALSP2101



Polícia Civil - Delegado

Salário: R$ 10.382,48

Total de vagas: 250

Inscrições: de 21/3/2022 a 28/4/2022

Escolaridade: superior completo em Direito

Taxa de inscrição: R$ 105,50

Site: www.vunesp.com.br/PCSP2001

