Todo mundo que fez a consulta terá de repetir o procedimento. As instituições financeiras acrescentaram informações ao sistema e pode haver novos recursos esquecidos

publicado em 28/03/2022

O BC (Banco Central) divulgou mais uma repescagem do site Valores a Receber (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Passo 1

Passo 2

Passo 3

Passo 4

Passo 5