publicado em 04/03/2022

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) abriu quatro concursos para o total de 118 vagas em cargos de nível médio e superior. Os salários são de R$ 5.370,01 para técnico legislativo e de R$ 9.260,84 para analista legislativo e auditor interno.

O concurso oferece oportunidades para:

técnico legislativo (46 vagas de ensino médio)

técnico legislativo de ensino técnico (total de 9 vagas para as especialidades de edificações, manutenção e conservação, telecomunicações, fotografia, enfermagem e saúde bucal)

técnico legislativo em áudio/painel (5)

analista legislativo (24 vagas para nível superior em qualquer área)

analista legislativo (30 vagas para 22 opções de ensino superior)

auditor interno (4)

As inscrições devem ser feitas entre 3 e 24 de março pelo site www.vunesp.com.br. A taxa é de R$ 62,40 para cargos de nível médio e de R$ 79,80 para cargos de nível superior.

As provas objetivas e discursivas estão previstas para o dia 1º de maio, na cidade de São Paulo.



*Com informações do g1.