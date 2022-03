As mensagens, o deputado diz que as ucranianas são “fáceis” de pegar “porque são pobres”

publicado em 07/03/2022

A decisão de Arthur veio após a coluna divulgar em primeira mão uma série de áudios enviados pelo parlamentar com teor sexista (Foto: Reprodução)

O deputado estadual Arthur do Val, conhecido como Mamãe Falei, desistiu de concorrer ao governo de São Paulo pelo Podemos. O parlamentar anunciou a decisão neste sábado (05), em suas redes sociais.A decisão de Arthur veio após a coluna divulgar em primeira mão uma série de áudios enviados pelo parlamentar com teor sexista. Ele viajou até a Ucrânia, com pretexto de ajudar e divulgar os esforços da resistência contra a invasão russa.as mensagens, o deputado diz que as ucranianas são “fáceis” de pegar “porque são pobres”.No Podemos, partido ao qual Mamãe Falei se filiou em janeiro com objetivo de concorrer ao Palácio dos Bandeirantes, havia a expectativa de que o deputado abrisse mão da candidatura após a divulgação de suas falas.Conforme adiantou a coluna, a sigla também espera que Arthur do Val se antecipe a um processo de expulsão e peça para deixar o partido. Diversos parlamentares da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) também se movimentam para cassar o mandato do deputado estadual paulista.Mamãe Falei chegou ao Brasil na manhã deste sábado, após passar parte da semana na Ucrânia. Em conversa com jornalistas, ele admitiu que enviou os áudios para um grupo de colegas.“Foi errado, não é isso o que eu penso. Falei besteira! Sou homem para assumir. Foi um áudio machista, assumo, peço desculpas a todas as mulheres”, disse Arthur do Val. “Foi quando relaxamos, após cruzar a fronteira. Era um áudio privado, que não está ligado com política”, garantiu.*Com informações do Estado de São Paulo/Metrópolis