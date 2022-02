Em formato de bate-papo, Instituição propõe reflexão sobre o tema; a conversa será realizada pelo Instagram (@unifevvotu)

publicado em 07/02/2022

Com o tema: “Retorno às aulas: acolhida e construção de vínculos” (Foto: Divulgação)

A volta às aulas presenciais das crianças será a pauta principal da primeira live do ano do Centro Universitário de Votuporanga, a ser realizada na próxima quarta-feira (dia 09), a partir das 20 horas. Com o tema: “Retorno às aulas: acolhida e construção de vínculos”, a Instituição promoverá um bate-papo inédito entre docentes em seu Instagram (@unifevvotu) para falar sobre o assunto.

A conversa contará com a participação do Prof. Me. Camilo Augusto Giamatei Esteluti (@camiloesteluti) que entrevistará o convidado e coordenador da Pedagogia UNIFEV Prof. Me. Anderson Bençal (@anderson.bencal).

Bençal é mestre e doutorando em Educação pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Possui especializações na área da Educação. É licenciado em Educação Física, Pedagogia e Filosofia. Atualmente, é professor de Educação Básica na Rede Pública e no Ensino Superior. Além disso, trabalha com a formação inicial e continuada de professores, nos seguintes temas: metodologias ativas; recursos educacionais digitais; desenvolvimento infantil e cultura; gerações humanas; e educação lúdica.

Segundo o coordenador, o encontro é ideal para vestibulandos e ingressantes que desejam atuar na área da Educação. “Nossa conversa é sobre as mudanças que o século XXI trouxe, com ênfase no impacto do isolamento social, fruto da pandemia, nessa retomada presencial que estamos vivendo agora”, explicou.

Para acompanhar as próximas lives e conteúdos na plataforma, basta seguir o perfil no Instagram da UNIFEV e ativar as notificações: instagram.com/unifevvotu.

SERVIÇO

Live gratuita: “Retorno às aulas: acolhida e construção de vínculos”

Data: 09 de fevereiro de 2022